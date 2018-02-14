Письмо Януковича к Путину о введении войск было ключевым в российской агрессии - экс-депутат Госдумы

“С моей точки зрения это ключевая роль (письмо Януковича к Путину — ред.) во всей этой истории — это способ легитимизировать военную агрессию на территорию Украины. И это основная правовая основа, на которой принималось решение применения вооруженных сил (РФ — ред.) на территории страны.

Он добавил, что 28 февраля 2014 года было созвано внеочередное совещание Совета Федерации РФ, на котором было сообщено и письме от В.Януковича.

“При регистрации на совещании не хватало кворума, но потом было переголосование и кворум был собран... Был запрос на использование вооруженных сил на территории Украины. Звучало на словах, что это обосновывается защитой прав населения в Крыму, но было сказано на территории Украины. Андрей Клишас сообщил, что поступило письмо от Януковича. Он его не демонстрировал, но что-то зачитывал. Сказал, что оно поступило за час до начала заседания. Он назвал его обращением и подчеркнул, что легитимный Президент Украины поддерживает обращение президента РФ и просит применить войска на территории Украины для защиты граждан Украины”, — рассказал И.Пономарев.

“Письмо лично показано не было. Судя по деталям выступления Клишаса, он тогда развернуто читал с листа бумаги, он говорил про какие-то детали, которых в итоговом письме не было. Я предполагаю, что письмо составлялось совместно с представителями РФ. Само письмо я увидел весной от моего друга, который работает в ООН. Что меня заинтересовало — письмо было не на бланке сделано. Оно имело подпись Президента Украины, от руки была поставлена дата — 1 марта 2014 года, но другие официальные документы были с гербами. З марта Виталий Чуркин (постпред РФ в ООН — ред.) показал в первый раз прилюдно”. — сообщил И.Пономарев.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил факт подкупа бывшего Президента Украины Виктора Януковича со стороны РФ.

Как сообщал УНН, 14 февраля суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича.