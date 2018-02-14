Лист Януковича до Путіна про введення військ був ключовим для російської агресії - екс-депутат Держдуми

"З моєї точки зору це ключова роль (лист Януковича до Путіна - ред.) у всій цій історії - це спосіб легітимізувати військову агресію на територію України. І це основна правова основа, на якій приймалося рішення про застосування збройних сил (РФ - ред.) на території країни," - сказав він.

Він додав, що 28 лютого 2014 року був скликана позачергова нарада Ради Федерації РФ, на якому було повідомлено і листі від В.Януковича.

"При реєстрації на нараді не вистачало кворуму, але потім було переголосування і кворум був зібраний... Був запит на використання збройних сил на території України. Звучало на словах, що це обґрунтовується захистом прав населення в Криму, але було сказано на території України. Андрій Клішас повідомив, що надійшов лист від Януковича. Він його не демонстрував, але щось зачитував. Сказав, що воно надійшло за годину до початку засідання. Він назвав його зверненням і підкреслив, що легітимний Президент України підтримує звернення президента РФ і просить застосувати війська на території України для захисту громадян України", - розповів І.Пономарьов.

"Лист особисто показано не було. Судячи з деталей виступу Клішаса, він тоді розгорнуто читав з аркуша паперу, він говорив про якісь деталі, яких в підсумковому листі не було. Я припускаю, що лист складався спільно з представниками РФ. Сам лист я побачив навесні від мого друга, який працює в ООН. Що мене зацікавило - лист був не на бланку написаний. Він мало підпис Президента України, від руки була поставлена ​​дата - 1 березня 2014 року, але інші офіційні документи були з гербами, З березня Віталій Чуркін (постпред РФ в ООН - ред.) показав лист в перший раз прилюдно," - повідомив І.Пономароьов.

Нагадаємо, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов підтвердив факт підкупу колишнього Президента України Віктора Януковича з боку РФ.

Як повідомляв УНН, 14 лютого суд продовжив розгляд справи про держзраді Віктора Януковича.