Лесные пожары, которые вызывают оккупанты в Украине, несут угрозу всей Европе - эксперты КНИИСЭ

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“Лесные пожары, вызванные оккупантами в Украине, намного опаснее, чем простая вырубка леса. В результате выброса в воздух загрязняющих веществ и опасных газов, образуются кислотные дожди, высыхают большие лесные массивы, наносится вред плодородию сельскохозяйственных культур и снижается урожайность. Люди вдыхают сажу, оксид азота и диоксид серы, образующиеся после пожаров. Это несет опасность не только для украинцев, но и для всей Европы, поскольку загрязняющие вещества могут распространиться на тысячи километров через дожди и атмосферные массы”, - рассказали эксперты КНИИСЭ.

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Добавим

Эксперты Лаборатории экологических исследований КНИИСЭ, которые проводят судебные экологические экспертизы, отмечают, что риск распространения пожаров в условиях активных военных действий является значительным и трудным заданием по их ликвидации. Примером была временная оккупация Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, когда российская армия располагала свои позиции и строила окопы в "рыжем лесу", не осознавая рисков, которые эти действия несут для них и для мира в целом. Аналогичные негативные последствия наблюдаются и в других регионах Украины.

Специалисты КНИИСЭ подчеркивают - сейчас действия россиян являются настоящим “экоцидом”.

“Военная агрессия рф против Украины имеет серьезные экологические последствия, которые можно классифицировать как экоцид согласно статье 441 Уголовного кодекса Украины. Термин «экоцид», согласно Уголовному кодексу Украины, означает массовое уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов, а также совершение других действий, которые могут привести к экологической катастрофе.

Среди совершенных действий российскими военными можно указать оккупацию Чернобыльской и Запорожской АЭС, уничтожение Каховской ГЭС, сжигание лесов, разрушение природных заповедников и уменьшение биоразнообразия, загрязнение почв и водных источников, а также обстрелы полей и сельскохозяйственных культур, что приводит к невозможности проведения дальнейшего сельского хозяйства. Эти факты свидетельствуют о совершении экоцида россией в Украине”, - резюмируют в КНИИСЭ.

Напомним

По предварительным подсчетам, убытки для экологии Украины от военной агрессии россии составляют более 2 триллионов гривен. Такую цифру озвучил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.