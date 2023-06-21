Лісові пожежі, які спричиняють окупанти в Україні, несуть загрозу всій Європі - експерти КНДІСЕ

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“Лісові пожежі, спричинені окупантами в Україні, є набагато небезпечнішими, ніж проста вирубка лісу. В результаті викиду в повітря забруднюючих речовин та небезпечних газів, утворюються кислотні дощі, висихають великі лісові масиви, завдається шкода родючості сільськогосподарських культур та знижується врожайність. Люди вдихають сажу, оксид азоту та діоксид сірки, що утворюються після пожеж. Це несе небезпеку не лише для українців, а й для всієї Європи, оскільки забруднюючі речовини можуть поширитись на тисячі кілометрів через дощі та атмосферні маси”, - розповіли експерти КНДІСЕ.

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Додамо

Експерти Лабораторії екологічних досліджень КНДІСЕ, які проводять судові екологічні експертизи, наголошують, що ризик поширення пожеж в умовах активних воєнних дій є значним і важким завданням щодо їхньої ліквідації. Прикладом була тимчасова окупація Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, коли російська армія розташовувала свої позиції та будувала окопи в "рудому лісі", не усвідомлюючи ризиків, які ці дії несуть для них і для світу загалом. Аналогічні негативні наслідки спостерігаються й в інших регіонах України.

Фахівці КНДІСЕ підкреслюють - наразі дії росіян є справжнім “екоцидом”.

“Військова агресія рф проти України має серйозні екологічні наслідки, які можна класифікувати як екоцид згідно зі статтею 441 Кримінального кодексу України. Термін «екоцид», відповідно до Кримінального кодексу України, означає масове знищення рослинного і тваринного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть призвести до екологічної катастрофи.

Серед вчинених дій російськими військовими можна вказати окупацію Чорнобильської та Запорізької АЕС, знищення Каховської ГЕС, спалювання лісів, руйнування природних заповідників і зменшення біорізноманіття, забруднення ґрунтів і водних джерел, а також обстріли полів і сільськогосподарських культур, що призводить до неможливості проведення подальшого сільського господарства. Ці факти свідчать про вчинення екоциду росією в Україні”, - резюмують у КНДІСЕ.

Нагадаємо

За попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії росії становлять понад 2 трильйони гривень. Таку цифру озвучив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.