Тротил, пластид, нітрати та інші отруйні речовини: у воді та грунті Київської області знайшли небезпечні речовини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Після звільнення Київської області від рашистської окупації експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели дослідження грунтів та води, в яких знайшли залишки вибухових речовин, таких як тротил та пластид, хімічні залишки, включаючи нітрати та інші отруйні речовини, а також металеві фрагменти важкої техніки та паливно-мастильні речовини, передає УНН.
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«В результаті воєнної агресії росії та масштабних обстрілів відбуваються викиди в атмосферу таких речовин, як оксид і діоксид вуглецю, діоксид сірки, сажа або вуглець, свинець та його сполуки, мідь та нікель. Великі викиди цих речовин в атмосферу можуть мати серйозні наслідки для здоров'я людей. Довготривалий вплив забруднення повітря може призвести до загального погіршення якості життя, зниження фізичної активності та збільшення ризику смертності. Вибухи виділяють токсичні гази, такі як оксиди азоту і хлороводневу кислоту. Залишки вибухових речовин містять тяжкі метали, такі як свинець, кадмій, ртуть та інші», – зазначають експерти КНДІСЕ.
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В інституті наголошують - за результатами проведених досліджень напрацьовуються рекомендації щодо мінімізації негативного впливу війни на екологію України та запровадження нагальних заходів екологічного спрямування на територіях де їх можливо реалізовувати. Також проводиться комплексна оцінка стану навколишнього середовища.
Експерти КНДІСЕ зазначають, що в умовах війни, коли пріоритетом є безпека та виживання, дбати про екологію та збереження довкілля може бути викликом. Однак, навіть у таких умовах, є кілька способів, які можуть допомогти зменшити негативний вплив на природу і зберегти довкілля.
Раціональне використання природних ресурсів, свідоме поводження з відходами, збереження природних екосистем, популяризація екологічної освіти, позитивні поведінкові зміни екологічного спрямування, використання принципів сталого способу життя – це ті маленькі кроки, які посильні для кожного українця.
Нагадаємо
За попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії росії становлять понад 2 трильйони гривень. Таку цифру озвучив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.
Раніше
Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели комплексне дослідження та встановили суму збитків, завданих Україні в результаті анексії Криму росією. Виявилося, що станом на кінець січня 2022 року вона становила понад 106 мільярдів доларів, що за курсом НБУ наразі становить понад 3 трильйони грн.