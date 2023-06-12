Тротил, пластид, нитраты и другие ядовитые вещества: в воде и почве Киевской области нашли опасные вещества

Цитата

«В результате военной агрессии России и масштабных обстрелов происходят выбросы в атмосферу таких веществ, как оксид и диоксид углерода, диоксид серы, сажа или углерод, свинец и его соединения, медь и никель. Большие выбросы этих веществ в атмосферу могут иметь серьезные последствия для здоровья людей. Долговременное воздействие загрязнения воздуха может привести к общему ухудшению качества жизни, снижению физической активности и увеличению риска смертности. Взрывы выделяют токсичные газы, такие как оксиды азота и хлороводородную кислоту. Остатки взрывчатых веществ содержат тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий, ртуть и другие», – отмечают эксперты КНИИСЭ.

Детали

В институте отмечают - по результатам проведенных исследований нарабатываются рекомендации по минимизации негативного влияния войны на экологию Украины и внедрение неотложных мер экологического направления на территориях, где их возможно реализовывать. Также проводится комплексная оценка состояния окружающей среды.

Эксперты КНИИСЭ отмечают, что в условиях войны, когда приоритетом является безопасность и выживание, забота об экологии и сохранении окружающей среды может быть вызовом. Однако, даже в таких условиях, есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить негативное влияние на природу и сохранить окружающую среду.

Рациональное использование природных ресурсов, сознательное обращение с отходами, сохранение природных экосистем, популяризация экологического образования, положительные поведенческие изменения экологического направления, использование принципов устойчивого образа жизни – это те маленькие шаги, которые посильны для каждого украинца.

Напомним

По предварительным подсчетам, убытки для экологии Украины от военной агрессии россии составляют более 2 триллионов гривен. Такую цифру озвучил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Ранее

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели комплексное исследование и установили сумму ущерба, нанесенного Украине в результате аннексии Крыма россией. Оказалось, что по состоянию на конец января 2022 года она составляла более 106 миллиардов долларов, что по курсу НБУ сейчас составляет более 3 триллионов грн.