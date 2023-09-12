Лысогор рассказал о "нарисованной" явке на псевдовыборах на Луганщине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Итогам так называемых «выборов» на оккупированных территориях удивляться не стоит, ведь «нарисованная» явка 96,7% в Северодонецке и 98,36% в Лисичанске не имеет никакого отношения к реальности. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
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«Итогам псевдовыборов удивляться не стоит – «Нарисованная» явка 96,7% в Северодонецке и 98,36% в Лисичанске не имеет никакого отношения к реальности», - заявил Лысогор.
По его словам, на Сватовщине вблизи избирательного участка раздавали гуманитарную помощь и угощали горячими обедами.
«В ряде населенных пунктов люди не увидели ни одного участка или комиссии, которая ходила бы по домам, но так называемые «первые выборы» на бумаге там состоялись. В одном из населенных пунктов члены комиссии в присутствии военных обошли только одну улицу, но в протоколе явка составила почти 100%», - рассказал Лысогор.
Также он сообщил, что информация о кандидатах в депутаты на псевдовыборах передается в правоохранительные органы. Среди коллаборационистов есть люди, которые ранее работали на государственных должностях.
Дополнение
Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых «выборов» россией на временно оккупированных территориях Украины, ни их результаты.