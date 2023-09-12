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Лисогор розповів про "намальовану" явку на псевдовиборах на Луганщині

Київ • УНН

 • 353149 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Підсумкам так званих «виборів» на окупованих територіях дивуватися не варто, адже «намальована» явка 96,7% в Сєвєродонецьку і 98,36 % в Лисичанську не має ніякого відношення до реальності. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

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«Підсумкам псевдовиборів дивуватися не варто – «намальована» явка 96,7 % в Сєвєродонецьку і 98,36 % в Лисичанську не має ніякого відношення до реальності», - заявив Лисогор.

За його словами, на Сватівщині поблизу виборчої дільниці роздавали гуманітарну допомогу і пригощали гарячими обідами.

«В низці населених пунктів люди не побачили жодної дільниці чи комісії, яка ходила би по домівках, але так звані «перші вибори» на папері там відбулися. В одному з населених пунктів члени комісії у присутності військових обійшли лише одну вулицю, але у протоколі явка склала майже 100 %», - розповів Лисогор.

Також він повідомив, що інформація про кандидатів в депутати на псевдовиборах передається до правоохоронних органів. Серед колаборантів є люди, які раніше працювали на державних посадах.

Доповнення

Європейський Союз не визнає і не визнаватиме ні проведення цих так званих «виборів» росією на тимчасово окупованих територіях України, ні їхні результати.

Українські Національні Новини

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