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Лесника, который подстрелил 12-летнего мальчика, взяли под стражу

Киев • УНН

 • 11174 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Мужчине, который в Житомирской области ранил из огнестрельного оружия 12-летнего мальчика, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Лесника, который подстрелил 12-летнего мальчика, взяли под стражу

"Хмельницким городским районным судом 14 июня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжительность - 60 суток", - сообщили в прокуратуре, отвечая на вопрос относительно меры пресечения леснику, который в Житомирской области ранил из огнестрельного оружия 12-летнего ребенка.

Напомним, 13 июня в Житомирской области сообщили о подозрении леснику, который ранил подростка.

Как сообщалось ранее, в одном из сел Чудновского района, 12 июня, местный житель, мастер леса государственного лесного хозяйства, находясь во дворе возле собственного дома, выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в коршуна.

Однако пуля попала в соседского 12-летнего мальчика, который находился на своем дворе, и вызвала огнестрельное непроникающее ранение спины. Пострадавшего сразу доставили в районную больницу, где была оказана необходимая медицинская помощь.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в г. Хмельницький.

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