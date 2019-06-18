Лісника, який підстрелив 12-річного хлопчика, взяли під варту

$41.400.13
45.840.29
ukru
Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
17:02 • 11104 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 23289 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 41183 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 58547 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 70793 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 139108 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 90720 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 69977 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 307565 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175784 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.7м/с
49%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 102023 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 48894 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 64492 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 37331 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 21930 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 139151 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 307593 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 242951 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 355525 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 368657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 6346 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 10657 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 14281 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 22464 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 15321 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Лісника, який підстрелив 12-річного хлопчика, взяли під варту

Київ • УНН

 • 11174 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Чоловіку, який на Житомирщині поранив з вогнепальної зброї 12-річного хлопчика, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили в прес-службі Прокуратури Житомирської області.

Лісника, який підстрелив 12-річного хлопчика, взяли під варту

“Хмельницьким міським районним судом 14 червня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривалість — 60 діб”, — повідомили в прокуратурі, відповідаючи на запитання щодо запобіжного заходу ліснику, який на Житомирщині поранив з вогнепальної зброї 12-річну дитину.

Нагадаємо, 13 червня на Житомирщині повідомили про підозру ліснику, який поранив підлітка. 

Як повідомлялося раніше, в одному із сіл Чуднівського району, 12 червня, місцевий житель, майстер лісу державного лісового господарства, перебуваючи на подвір’ї біля власного будинку, здійснив постріл із незареєстрованої мисливської рушниці у шуліку.

Однак куля влучила у сусідського 12-річного хлопчика, який знаходився на своєму подвір’ї, та спричинила вогнепальне непроникаюче поранення спини. Потерпілого відразу доставили до районної лікарні, де була надана необхідна медична допомога.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Хмельницький. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.33
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,335.48
Tesla
$249.20
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,241.00
Ethereum
$1,565.62