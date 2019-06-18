Лісника, який підстрелив 12-річного хлопчика, взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Чоловіку, який на Житомирщині поранив з вогнепальної зброї 12-річного хлопчика, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили в прес-службі Прокуратури Житомирської області.
“Хмельницьким міським районним судом 14 червня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривалість — 60 діб”, — повідомили в прокуратурі, відповідаючи на запитання щодо запобіжного заходу ліснику, який на Житомирщині поранив з вогнепальної зброї 12-річну дитину.
Нагадаємо, 13 червня на Житомирщині повідомили про підозру ліснику, який поранив підлітка.
Як повідомлялося раніше, в одному із сіл Чуднівського району, 12 червня, місцевий житель, майстер лісу державного лісового господарства, перебуваючи на подвір’ї біля власного будинку, здійснив постріл із незареєстрованої мисливської рушниці у шуліку.
Однак куля влучила у сусідського 12-річного хлопчика, який знаходився на своєму подвір’ї, та спричинила вогнепальне непроникаюче поранення спини. Потерпілого відразу доставили до районної лікарні, де була надана необхідна медична допомога.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Хмельницький.