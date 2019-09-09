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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 94826 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115782 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107512 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114047 просмотра

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"Лисичанскводоканал" в очередной раз обесточат из-за долгов

"Лисичанскводоканал" в очередной раз обесточат из-за долгов

Киев  •  УНН

 • 15026 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Завтра в Луганской области в очередной раз обесточат Лисичанске коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков "Лисичанскводоканал" из-за задолженности в более 160 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

"Завтра с 10:00 начнется обесточивание (ЛКСП "Лисичанскводоканал" - ред.). Долг составляет за активную электроэнергию – более 140 млн грн, а штрафные санкции составляют более 20 тысяч грн. То есть там более 160 млн грн задолженности", - сказали в пресс-службе.

Также там напомнили, что в последний раз "Лисичанскводоканал" обесточивали 6 сентября, но в тот же день вечером восстановили электроснабжение.

"Там были договоренности с руководителями, "Луганское энергетическое объединение" пошло в очередной раз на встречу, они какую-то сумму проплатили, но опять набежали штрафные санкции. То есть не выполняются обязательства", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 19 августа без водоснабжения в Луганской области остались 80 тыс. абонентов из-за долгов предприятия-поставщика.

Украинские Национальные Новости

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