"Лисичанскводоканал" в очередной раз обесточат из-за долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Завтра в Луганской области в очередной раз обесточат Лисичанске коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков "Лисичанскводоканал" из-за задолженности в более 160 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".
"Завтра с 10:00 начнется обесточивание (ЛКСП "Лисичанскводоканал" - ред.). Долг составляет за активную электроэнергию – более 140 млн грн, а штрафные санкции составляют более 20 тысяч грн. То есть там более 160 млн грн задолженности", - сказали в пресс-службе.
Также там напомнили, что в последний раз "Лисичанскводоканал" обесточивали 6 сентября, но в тот же день вечером восстановили электроснабжение.
"Там были договоренности с руководителями, "Луганское энергетическое объединение" пошло в очередной раз на встречу, они какую-то сумму проплатили, но опять набежали штрафные санкции. То есть не выполняются обязательства", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, 19 августа без водоснабжения в Луганской области остались 80 тыс. абонентов из-за долгов предприятия-поставщика.