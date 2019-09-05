"Лисичанськводоканал" знову знеструмлять через борги
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Завтра в Луганській області знову знеструмлять Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство з видобутку, обробки, реалізації води та очищенню стоків “Лисичанськводоканал” через заборгованість у понад 160 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”.
“Завтра близько 9:00 розпочинаємо відключення об’єктів „Лисичанськводоканалу“ через заборгованість у понад 160 млн гривень”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, 19 серпня без водопостачання на Луганщині залишилися 80 тис. абонентів через борги підприємства-постачальника.
Як повідомляв УНН, 19 серпня у Луганській області знеструмили об’єкти КП “Лисичанськводоканал” через заборгованість у понад 142 млн грн.