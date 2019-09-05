"Лисичанскводоканал" снова обесточат из-за долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Завтра в Луганской области снова обесточат Лисичанске коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков “Лисичанскводоканал” из-за задолженности в более 160 млн грн. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе ООО “Луганское энергетическое объединение”.
“Завтра около 9:00 начинаем отключения объектов „Лисичанскводоканал“ из-за задолженности в более 160 млн гривен”, — сказали в пресс служба.
Напомним, 19 августа без водоснабжения на Луганщине остались 80 тыс. абонентов из-за долгов предприятия-поставщика.
Как сообщал УНН, 19 августа в Луганской области обесточили объекты КП “Лисичанскводоканал” из-за задолженности в более 142 млн грн.