"Лисичанськводоканал" вкотре знеструмлять через борги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Завтра в Луганській області вкотре знеструмлять Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство з видобутку, обробки, реалізації води та очищенню стоків "Лисичанськводоканал" через заборгованість у понад 160 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання".
"Завтра з 10:00 почнеться знеструмлення (ЛКСП "Лисичанськводоканал" – ред.). Борг складає за активну електроенергію понад 140 млн грн, а штрафні санкції складають понад 20 тисяч грн. Тобто там понад 160 млн грн заборгованості", - сказали у пресслужбі.
Також там нагадали, що останній раз "Лисичанськводоканал" знеструмлювали 6 вересня, але того ж дня ввечері відновили електропостачання.
"Там були домовленості з керівниками, "Луганське енергетичне об’єднання" пішло вкотре на зустріч, вони якусь суму проплатили, але знову набігли штрафні санкції. Тобто не виконуються зобов’язання", - розповіли у пресслужбі.
Нагадаємо, 19 серпня без водопостачання на Луганщині залишилися 80 тис. абонентів через борги підприємства-постачальника.