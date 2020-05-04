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"Лисичанскводоканал" оштрафовали на более чем 45 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7981 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Суд взыскал с ЛКСП "Лисичанскводоканал" 46 тыс. гривен за нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

"Лисичанскводоканал" оштрафовали на более чем 45 тыс. грн

"В марте этого года в Хозяйственный суд Луганской области с иском обратилась Государственная экологическая инспекция в Луганской области о взыскании с ЛКСП "Лисичанскводоканал" вреда, причиненного вследствие нарушения предприятием природоохранного законодательства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе плановой проверки коммунального специализированного предприятия, проводимой областной Госэкоинспекцией в апреле-мае 2019 года, было установлено сброс и загрязнение Лисичанскводоканал земельного участка площадью 250 кв.м. неочищенными сточными водами.

По расчетам экологов, размер причиненного ущерба в связи с загрязнением земель на этой территории составил почти 46 тыс. грн.

Учитывая, что загрязнение земельного участка неочищенными сточными водами подтверждается материалами дела и ответчиком в установленном порядке не опровергнуто, Хозяйственный суд Луганской области пришел к выводу, что ответчик должен возместить ущерб, нанесенный государству в результате нарушения требований природоохранного законодательства, в полном объеме.

Напомним, из-за задолженности за потребленную электроэнергию 7 насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", отключили от электроснабжения в результате чего около 46 тыс. абонентов остались без воды.

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