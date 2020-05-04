"Лисичанскводоканал" оштрафовали на более чем 45 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Суд взыскал с ЛКСП "Лисичанскводоканал" 46 тыс. гривен за нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.
"В марте этого года в Хозяйственный суд Луганской области с иском обратилась Государственная экологическая инспекция в Луганской области о взыскании с ЛКСП "Лисичанскводоканал" вреда, причиненного вследствие нарушения предприятием природоохранного законодательства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе плановой проверки коммунального специализированного предприятия, проводимой областной Госэкоинспекцией в апреле-мае 2019 года, было установлено сброс и загрязнение Лисичанскводоканал земельного участка площадью 250 кв.м. неочищенными сточными водами.
По расчетам экологов, размер причиненного ущерба в связи с загрязнением земель на этой территории составил почти 46 тыс. грн.
Учитывая, что загрязнение земельного участка неочищенными сточными водами подтверждается материалами дела и ответчиком в установленном порядке не опровергнуто, Хозяйственный суд Луганской области пришел к выводу, что ответчик должен возместить ущерб, нанесенный государству в результате нарушения требований природоохранного законодательства, в полном объеме.
Напомним, из-за задолженности за потребленную электроэнергию 7 насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", отключили от электроснабжения в результате чего около 46 тыс. абонентов остались без воды.