“Лисичанськводоканал” оштрафували на понад 45 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Суд стягнув з ЛКСП “Лисичанськводоканал” 46 тисяч гривень через порушення природоохоронного законодавства. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.
“У березні цього року до Господарського суду Луганської області з позовом звернулася Державна екологічна інспекція у Луганській області про стягнення з ЛКСП „Лисичанськводоканал“ шкоди, заподіяної внаслідок порушення підприємством природоохоронного законодавства”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що в ході планової перевірки комунального спеціалізованого підприємства, що проводилася обласною Держекоінспекцією в квітні-травні 2019 року, було встановлено скид і забруднення Лисичанськводоканалом земельної ділянки площею 250 кв.м. неочищеними стічними водами.
За розрахунками екологів, розмір заподіяної шкоди у зв’язку з забрудненням земель на цій території склав майже 46 тис. грн.
Враховуючи, що забруднення земельної ділянки неочищеними стічними водами підтверджується матеріалами справи і відповідачем у встановленому порядку не спростоване, Господарський суд Луганської області дійшов висновку, що відповідач повинен відшкодувати збитки, завдані державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, в повному обсязі.
Нагадаємо, через заборгованість за спожиту електроенергію 7 насосних станцій ЛКСП “Лисичанськводоканал”, відключили від електропостачання в результаті чого, близько 46 тис. абонентів залишилися без води.