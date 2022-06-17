Лисичанск полностью контролируется украинскими военными – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Лисичанск полностью контролируется Вооруженными Силами Украины, но находится под постоянным обстрелом со стороны российских войск. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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“Лисичанск полностью контролируют наши военные, украинская власть. Он полностью подконтрольный Украине. Город обстреливают. Не так плотно, как Северодонецк. Из-за того, что российская армия находится не на расстоянии минометных выстрелов, обстрелы реже намного, но мощнее – авиабомбы сбрасывают, разрушения просто катастрофические”, – заявил Гайдай.
Детали
Сообщается, что в город “прилетают” точки “У”. Лисичанск подвергается обстрелам с тяжелой артиллерии, авиабомбами, и реактивными системами залпового огня.
По словам главы ОВА, из города пока есть возможность выехать, есть возможность доставлять гуманитарные грузы.
Дополнение
16 июня российские оккупанты нанесли авиаудар по Лисичанску Луганской области – погибли по меньшей мере три человека, семеро получили ранения.