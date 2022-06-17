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Лисичанск полностью контролируется украинскими военными – Гайдай

Лисичанск полностью контролируется украинскими военными – Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Лисичанск полностью контролируется Вооруженными Силами Украины, но находится под постоянным обстрелом со стороны российских войск. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“Лисичанск полностью контролируют наши военные, украинская власть. Он полностью подконтрольный Украине. Город обстреливают. Не так плотно, как Северодонецк. Из-за того, что российская армия находится не на расстоянии минометных выстрелов, обстрелы реже намного, но мощнее – авиабомбы сбрасывают, разрушения просто катастрофические”, – заявил Гайдай.

Детали

Сообщается, что в город “прилетают” точки “У”. Лисичанск подвергается обстрелам с тяжелой артиллерии, авиабомбами, и реактивными системами залпового огня.

По словам главы ОВА, из города пока есть возможность выехать, есть возможность доставлять гуманитарные грузы.

Дополнение

16 июня российские оккупанты нанесли авиаудар по Лисичанску Луганской области – погибли по меньшей мере три человека, семеро получили ранения.

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