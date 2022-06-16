Оккупанты нанесли авиаудар по Лисичанску: трое погибших и семеро раненых

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"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из зданий, где скрывались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - говорится в сообщении.

Напомним

Северодонецк сдерживает рашистское нашествие, а Лисичанск страдает от интенсивных обстрелов.