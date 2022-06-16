Оккупанты нанесли авиаудар по Лисичанску: трое погибших и семеро раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли авиаудар по Лисичанску Луганской области – погибли по меньшей мере три человека, семеро получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.
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"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из зданий, где скрывались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - говорится в сообщении.
Напомним
Северодонецк сдерживает рашистское нашествие, а Лисичанск страдает от интенсивных обстрелов.