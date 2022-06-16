Окупанти завдали авіаудару по Лисичанську: троє загиблих та семеро поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські окупанти завдали авіаудару по Лисичанську Луганської області – загинуло щонайменше троє людей, семеро дістали поранення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.
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"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали", – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Сєвєродонецьк стримує рашистську навалу, а Лисичанськ потерпає від інтенсивних обстрілів.