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Лисичанськ повністю контролюється українськими військовими – Гайдай

Лисичанськ повністю контролюється українськими військовими – Гайдай

Київ • УНН

 • 123796 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Лисичанськ повністю контролюється Збройними Силами України, але перебуває під постійним обстрілом з боку російських військ. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

“Лисичанськ повністю контролюють наші військові, українська влада. Він повністю підконтрольний Україні. Місто обстрілюють. Не так щільно, як Сєвєродонецьк. Через те, що російська армія знаходиться не на відстані мінометних пострілів, обстріли рідше набагато, але потужніше - авіабомби скидають, руйнування просто катастрофічні”, – заявив Гайдай.

Деталі

Повідомляється, що в місто “прилітають” точки “У”. Лисичанськ зазнає обстрілів з важкої артилерії, авіабомбами та реактивними системами залпового вогню.

За словами голови ОВА, з міста поки що є можливість виїхати, є можливість доставляти гуманітарні вантажі.

Доповнення

16 червня російські окупанти завдали авіаудару по Лисичанську Луганської області – загинули щонайменше троє людей, семеро отримали поранення.

Українські Національні Новини

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