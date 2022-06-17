Лисичанськ повністю контролюється українськими військовими – Гайдай

Цитата

“Лисичанськ повністю контролюють наші військові, українська влада. Він повністю підконтрольний Україні. Місто обстрілюють. Не так щільно, як Сєвєродонецьк. Через те, що російська армія знаходиться не на відстані мінометних пострілів, обстріли рідше набагато, але потужніше - авіабомби скидають, руйнування просто катастрофічні”, – заявив Гайдай.

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Повідомляється, що в місто “прилітають” точки “У”. Лисичанськ зазнає обстрілів з важкої артилерії, авіабомбами та реактивними системами залпового вогню.

За словами голови ОВА, з міста поки що є можливість виїхати, є можливість доставляти гуманітарні вантажі.

Доповнення

16 червня російські окупанти завдали авіаудару по Лисичанську Луганської області – загинули щонайменше троє людей, семеро отримали поранення.