Лишь треть сделок с жильем приходятся на “вторичку” - эксперт

“Сегодня сделок на первичном рынке достаточно много, вторичный рынок немного отстает, одна треть сделок на вторичным и две трети на первичном. Покупают жилье первичное, но рынок первичный очень узко сегментирован. Есть определенные категории квартир, которые сейчас пользуются спросом, в определенном месте” — рассказал эксперт, добавив, что в тоже время нет высокого спроса на большие по площади квартиры.

Эксперт также уверен, что по настоящему рынок жилой недвижимости активизирует развитие ипотечного кредитования.

Как сообщал УНН, эксперты также отмечают, что половина украинцев, покупающих жилье на первичном рынке, готовы инвестировать еще на этапе строительства. Однако, на такой шаг инвесторам советуют идти только в случае выбора проверенного, надежного застройщика, детально изучив репутацию и историю реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” в 2017 году сдал в эксплуатацию почти четверть от всего введенного в эксплуатацию в столице жилья — около 350 тыс. квадратных метров.