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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 5731 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 53202 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 00:20 • 116316 просмотра

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Лишь треть сделок с жильем приходятся на “вторичку” - эксперт

Лишь треть сделок с жильем приходятся на “вторичку” - эксперт

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Две трети всех сделок с жильем приходятся на первичный рынок. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт по недвижимости Иван Кудояр.

“Сегодня сделок на первичном рынке достаточно много, вторичный рынок немного отстает, одна треть сделок на вторичным и две трети на первичном. Покупают жилье первичное, но рынок первичный очень узко сегментирован. Есть определенные категории квартир, которые сейчас пользуются спросом, в определенном месте” — рассказал эксперт, добавив, что в тоже время нет высокого спроса на большие по площади квартиры.

Эксперт также уверен, что по настоящему рынок жилой недвижимости активизирует развитие ипотечного кредитования.

Как сообщал УНН, эксперты также отмечают, что половина украинцев, покупающих жилье на первичном рынке, готовы инвестировать еще на этапе строительства. Однако, на такой шаг инвесторам советуют идти только в случае выбора проверенного, надежного застройщика, детально изучив репутацию и историю реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” в 2017 году сдал в эксплуатацию почти четверть от всего введенного в эксплуатацию в столице жилья — около 350 тыс. квадратных метров.

Украинские Национальные Новости

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