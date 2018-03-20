Лише третина угод з житлом припадають на "вторинку" - експерт

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Дві третини всіх угод з житлом припадають на первинний ринок. Про це в коментарі УНН повідомив експерт з нерухомості Іван Кудояр.

"Сьогодні угод на первинному ринку досить багато, вторинний ринок трохи відстає, одна третина угод на вторинному і дві третини на первинному. Купують житло первинне, але ринок первинний дуже вузько сегментований. Є певні категорії квартир, які зараз користуються попитом, в певному місці", - розповів експерт, додавши, що в той же час немає високого попиту на великі за площею квартири.

Експерт також упевнений, що по справжньому ринок житлової нерухомості активізує розвиток іпотечного кредитування.

Як повідомляв УНН, експерти також відзначають, що половина українців, які купують житло на первинному ринку, готові інвестувати ще на етапі будівництва. Однак, на такий крок інвесторам радять йти тільки в разі вибору перевіреного, надійного забудовника, детально вивчивши репутацію і історію реалізації проектів. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" в 2017 році здав в експлуатацію майже чверть від усього введеного в експлуатацію в столиці житла - близько 350 тис. квадратних метрів.

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