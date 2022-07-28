Лишь для элиты и политиков: ЕС не сможет ввести полный запрет на выдачу виз россиянам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Европейский союз не может ввести полный запрет на выдачу виз гражданам российской федерации. Визу не могут получить лишь экономическая элита и государственные чиновники страны. Об этом говорится в ответе на запрос издания Helsingin Sanomat, передает УНН.
Детали
Так, в ответе на запрос говорится, что такой шаг противоречит визовой политике ЕС. Еврокомиссия объяснила, что санкции против россии направлены исключительно на правительство и экономическую элиту рф.
Цель таких ограничений – не допустить финансирования российской агрессии в Украине. В то же время, сами санкции не направлены против простых россиян.
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"Всегда есть группы людей, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные лица, члены семьи, журналисты и диссиденты", – говорится в ответе Еврокомиссии.
При этом, Брюссель не сообщил, поднимался ли такой вопрос, но сослался на конфиденциальность обсуждений.
Так, Helsingin Sanomat пишет, что в Финляндии продолжается дискуссия об ограничении выдачи туристических виз россиянам. Разговоры вызваны тем, что граждан раздражает факт того, что россияне продолжают приезжать в Европу, в то время, как российская федерация продолжает воевать с Украиной.
Также сообщается, что Хельсинки рассматривают возможность ограничения выдачи туристических виз, в частности, путем ограничений в приеме заявок и более частых отказов.
Добавим
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Европейскому Союзу о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам россии.
Напомним, что с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией.
Как сообщили УНН в Министерстве иностранных дел, по состоянию на 12 июля от десяти граждан российской федерации поступило обращение о получении украинской визы.