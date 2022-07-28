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Лише для еліти та політиків: ЄС не зможе запровадити повну заборону на видачу віз росіянам

Лише для еліти та політиків: ЄС не зможе запровадити повну заборону на видачу віз росіянам

Київ • УНН

 • 116976 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Європейський Союз не може запровадити повну заборону на видачу віз громадянам російської федерації. Візу не можуть отримати лише економічна еліта та державні чиновники країни. Про це йдеться у відповіді на запит видання Helsingin Sanomat, повідомляє УНН.

Деталі

Так, у відповіді на запит зазначається, що такий крок суперечить візовій політиці ЄС. Єврокомісія пояснила, що санкції проти росії спрямовані виключно на уряд та економічну еліту росії.

Мета таких обмежень – не допустити фінансування російської агресії в Україні. Водночас, самі санкції не спрямовані проти простих росіян.

Цитата

"Завжди є групи людей, яким мають бути видані візи, такі як гуманітарні особи, члени сім'ї, журналісти та дисиденти", – йдеться у відповіді Єврокомісії.

При цьому Брюссель не повідомив, чи порушувалося таке питання, але послався на конфіденційність обговорень.

Так, Helsingin Sanomat пише, що у Фінляндії триває дискусія щодо обмеження видачі туристичних віз росіянам. Розмови викликані тим, що громадян дратує факт того, що росіяни продовжують приїжджати до Європи, тоді як російська федерація продовжує воювати з Україною.

Також повідомляється, що Гельсінкі розглядає можливість обмеження видачі туристичних віз, зокрема, шляхом обмежень у прийомі заявок та частіших відмов.

Додамо

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Європейському Союзу щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам росії.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим із росією.

Як повідомили УНН у Міністерстві закордонних справ, станом на 12 липня від десяти громадян російської федерації надійшло звернення про отримання української візи.

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