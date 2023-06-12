Только 15% задействованных пассажирских вагонов имеют камеры и "тревожные" кнопки - Укрзализныця

Цитата

«Для пассажира безопасность начинается на входе в вокзальный комплекс, где находятся наряды ведомственной военизированной охраны АО «Укрзализныця». На крупнейших вокзалах страны (Киев, Днепр, Харьков) с прошлого года введена система проверки пассажиров на безопасность с помощью современного досмотрового оборудования — рентгено-телевизионных интроскопов и стационарных металлодетекторов. Также стоит заметить, что все новые и модернизированные вагоны Укрзализныци - а это около 15% вагонов в активном использовании - пока обязательно оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника», - говорится в ответе на запрос.

Детали

Сообщается, что пассажиры отдельных пассажирских направлений, в частности, «Интерсити» сообщением Киев-Краматорск, могут видеть работников ведомственной военизированной охраны на всей протяженности маршрута, ведь они осуществляют его сопровождение в прямом и обратном направлении.

«В дальнейшем планируется масштабировать функцию сопровождения пассажирских поездов на тех направлениях движения, которые требуют дополнительного внимания к безопасности», - отмечается в ответе на запрос.

Дополнение

Укрзализныця объявила, что планирует тестирование "женских" купе.

При этом в Укрзализныце указали, что в 2010 году уже вводили такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах.