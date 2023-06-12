Лише 15% задіяних пасажирських вагонів мають камери та "тривожні" кнопки - Укрзалізниця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Камерами та "тривожними" кнопками обладнані лише 15% пасажирських вагонів, що активно використовує "Укрзалізниця". Про це журналісту УНН повідомили в «Укрзалізниці» у відповідь на запит.
Цитата
«Для пасажира безпека починається на вході у вокзальний комплекс, де знаходяться наряди відомчої воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця». На найбільших вокзалах країни (Київ, Дніпро, Харків) з минулого року запроваджено систему перевірки пасажирів на безпеку за допомогою сучасного оглядового обладнання — рентгено-телевізійних інтроскопів та стаціонарних металодетекторів. Також варто зауважити, що усі нові та модернізовані вагони Укрзалізниці - а це близько 15% вагонів у активному використанні - наразі обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника», - ідеться у відповіді на запит.
Деталі
Повідомляється, що пасажири окремих пасажирських напрямків, зокрема, «Інтерсіті» сполученням Київ-Краматорськ, можуть бачити працівників відомчої воєнізованої охорони на всій протяжності маршруту, адже вони здійснюють його супроводження у прямому та зворотному напрямку.
«У подальшому планується масштабувати функцію супроводження пасажирських поїздів на тих напрямках руху, які потребують додаткової безпекової уваги», - зазначається у відповіді на запит.
Доповнення
Укрзалізниця оголосила, що планує тестування "жіночих" купе.
При цьому в Укрзалізниці вказали, що у 2010 році вже запроваджували таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.