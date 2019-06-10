Лещина высказался относительно указа Президента о конкурсе по отбору судьи в ЕСПЧ

"Ну что ж. Должен признать, что этот Указ об объявлении конкурса на судью ЕСПЧ гораздо более четкий и устанавливает более прозрачную и отвечающую требованиям Конвенции и предписаниям КМСЕ и ПАСЕ процедуру чем предыдущий от 4 апреля 2019 года", - написал заместитель министра юстиции.



Напомним, ранее в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил конкурс по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, а также сформировал новую комиссию для проведения соответствующего конкурса.