Ліщина висловився щодо указу Президента про конкурс з відбору судді до ЄСПЛ

"Ну що ж. Маю визнати, що цей Указ щодо оголошення конкурсу на суддю ЄСПЛ набагато чіткіший та встановлює більш прозору та таку, що відповідає вимогам Конвенції та приписам КМРЄ та ПАРЄ процедуру ніж попередній від 4 квітня 2019 р.", - написав заступник міністра юстиції.



Нагадаємо, раніше в понеділок Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким оголосив конкурс з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, а також сформував нову комісію для проведення відповідного конкурсу.