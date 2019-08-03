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Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

Киев  •  УНН

 • 14413 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Американская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца, пишет УНН со ссылкой на El Mundo.

Поскольку срок дисквалификации истекает 3 ноября, это означает, что звезда “Барселоны” пропустит три матча своей национальной команды, сообщает El Mundo: товарищеские поединки против сборных Чили, Мексики и Германии.

Помимо дисквалификации Месси придется также выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Месси пропустит и первый отборочный матч к чемпионату мира 2022 года, который состоится в марте. Это объяснялось его удалением в последней официальной игре за сборную.

Решение CONMEBOL не касается выступлений аргентинца за “Барселону” в грядущих матчах первенства Испании, а также в Лиге чемпионов.

Причиной решения CONMEBOL стали жесткие высказывания Месси в адрес южноамериканских чиновников во время Кубка Америки, который прошел в Бразилии. Аргентинец обвинял их в том, что они всячески способствовали успеху хозяев. По его словам, судейство на турнире было направлено против его сборной. Аргументировал он это в том числе неназначением двух пенальти за нарушения против Серхио Агуэро и Николаса Отаменди в полуфинальной игре с Бразилией.

Напоминаем, СМИ сообщили о нападении на Месси в ночном клубе.

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