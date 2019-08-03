Ліонеля Мессі дискваліфікували на три місяці за критику чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Американська федерація футболу (CONMEBOL) прийняла рішення про дискваліфікацію нападаючого збірної Аргентини Ліонеля Мессі терміном на три місяці, пише УНН з посиланням на El Mundo.
Оскільки термін дискваліфікації закінчується 3 листопада, це означає, що зірка “Барселони” пропустить три матчі своєї національної команди, повідомляє El Mundo: товариські поєдинки проти збірних Чилі, Мексики і Німеччини.
Крім дискваліфікації Мессі доведеться також виплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів.
Раніше стало відомо, що Мессі пропустить і перший відбірковий матч до чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в березні. Це пояснювалося його видаленням в останній офіційній грі за збірну.
Рішення CONMEBOL не стосується виступів аргентинця за “Барселону” в прийдешніх матчах першості Іспанії, а також в Лізі чемпіонів.
Причина рішення CONMEBOL стали жорсткі висловлювання Мессі на адресу американських чиновників під час Кубка Америки, який пройшов в Бразилії. Аргентинець звинувачував їх у тому, що вони всіляко сприяли успіху господарів. За його словами, суддівство на турнірі було направлено проти його збірної. Аргументував він це в тому числі непризначенням двох пенальті за порушення проти Серхіо Агуеро і Ніколаса Отаменді в півфінальній грі з Бразилією.
Нагадуємо, ЗМІ повідомили про напад на Мессі в нічному клубі.