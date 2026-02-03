Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 8084 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 12700 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 9356 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 18040 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 29551 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 29483 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 27366 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28911 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34125 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43542 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за суткиPhoto3 февраля, 04:49 • 17032 просмотра
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных3 февраля, 05:15 • 10812 просмотра
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 15780 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 49294 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета09:06 • 24203 просмотра
публикации
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 1308 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 49674 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 61953 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 46987 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 50575 просмотра
УНН Lite
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 454 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 5356 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 27246 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 27941 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 27237 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Шахед-136

Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Семилетняя дочь Лилии Ребрик Полина демонстрирует впечатляющие гимнастические способности, легко садясь на шпагат и выполняя мостик. Девочка занимается гимнастикой, как и ее мать в детстве.

Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой
instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала в соцсетях физические способности своей средней дочери Полины, которая занимается гимнастикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети актрисы.

Детали

Соответствующие видео появились в Instagram-stories знаменитости. На опубликованных роликах семилетняя девочка выполняет упражнения, требующие высокого уровня гибкости и физической подготовки. В частности, Полина без видимых усилий садится на шпагат, в том числе во время выполнения элемента в воздухе, параллельно читая книгу.

Отдельно Лилия Ребрик показала, как дочь уверенно выполняет мостик. По словам ведущей, для девочки не имеет значения, где именно находиться — необходимые упражнения она выполняет в любых условиях.

Также актриса обратила внимание на физические возможности Полины, в частности ее способность легко доставать ногами до головы, что свидетельствует о незаурядной гибкости.

Известно, что дети Лилии Ребрик растут в спортивной среде. Старшая дочь Диана профессионально занимается танцами, тогда как Полина выбрала для себя гимнастику — направление, которое, по признанию актрисы, ей особенно близко.

Сменил гражданство: украинский гимнаст и олимпийский призер Илья Ковтун будет выступать за Хорватию11.07.25, 22:51 • 5122 просмотра

 

Станислав Кармазин

