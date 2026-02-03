Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой

instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала в соцсетях физические способности своей средней дочери Полины, которая занимается гимнастикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети актрисы.

Детали

Соответствующие видео появились в Instagram-stories знаменитости. На опубликованных роликах семилетняя девочка выполняет упражнения, требующие высокого уровня гибкости и физической подготовки. В частности, Полина без видимых усилий садится на шпагат, в том числе во время выполнения элемента в воздухе, параллельно читая книгу.

Отдельно Лилия Ребрик показала, как дочь уверенно выполняет мостик. По словам ведущей, для девочки не имеет значения, где именно находиться — необходимые упражнения она выполняет в любых условиях.

Также актриса обратила внимание на физические возможности Полины, в частности ее способность легко доставать ногами до головы, что свидетельствует о незаурядной гибкости.

Известно, что дети Лилии Ребрик растут в спортивной среде. Старшая дочь Диана профессионально занимается танцами, тогда как Полина выбрала для себя гимнастику — направление, которое, по признанию актрисы, ей особенно близко.

Сменил гражданство: украинский гимнаст и олимпийский призер Илья Ковтун будет выступать за Хорватию