Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикою

instagram.com/liliia.rebrik

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик показала у соцмережах фізичні здібності своєї середньої доньки Поліни, яка займається гімнастикою. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі акторки.

Деталі

Відповідні відео з’явилися в Instagram-stories знаменитості. На оприлюднених роликах семирічна дівчинка виконує вправи, що потребують високого рівня гнучкості та фізичної підготовки. Зокрема, Поліна без видимих зусиль сідає на шпагат, у тому числі під час виконання елемента в повітрі, паралельно читаючи книгу.

Окремо Лілія Ребрик показала, як донька впевнено виконує місток. За словами ведучої, для дівчинки не має значення, де саме перебувати — необхідні вправи вона виконує в будь-яких умовах.

Також акторка звернула увагу на фізичні можливості Поліни, зокрема її здатність легко діставати ногами до голови, що свідчить про неабияку гнучкість.

Відомо, що діти Лілії Ребрик ростуть у спортивному середовищі. Старша донька Діана професійно займається танцями, тоді як Поліна обрала для себе гімнастику — напрям, який, за зізнанням акторки, є їй особливо близьким.

