Луганская область: уничтожили командный пункт оккупантов

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«Этой ночью в отеле в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного рашистского военного подразделения, состоялся концерт. По результатам «Одобрительных отзывов», количество «счастливых и довольных» достигает 100 оккупантов. А сколько еще из них перейдут служить в «вечную 200-у бригаду», покажет время. Прогнозы оптимистичные», – говорится в сообщении.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 39 700 оккупантов.

В частности, на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения нацгвардии рф, два вражеских склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".