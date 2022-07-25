Луганская область: уничтожили командный пункт оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В ночь на 25 июля в Луганской области уничтожили 100 российских оккупантов в результате попадания по гостинице в городе Красный Луч (Хрустальный). Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, сообщает УНН.
Цитата
«Этой ночью в отеле в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного рашистского военного подразделения, состоялся концерт. По результатам «Одобрительных отзывов», количество «счастливых и довольных» достигает 100 оккупантов. А сколько еще из них перейдут служить в «вечную 200-у бригаду», покажет время. Прогнозы оптимистичные», – говорится в сообщении.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 39 700 оккупантов.
В частности, на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения нацгвардии рф, два вражеских склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".