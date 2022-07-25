Луганщина: знищили командний пункт окупантів

Цитата



«Цієї ночі в готелі у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного рашистського військового підрозділу, відбувся концерт. За результатами «Схвальних відгуків», кількість «щасливих і задоволених» досягає 100 окупантів. А скільки ще з них перейдуть служити в «вічну 200 бригаду», покаже час. Прогнози оптимістичні!» - ідеться в повідомленні.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 39 700 окупантів.

Зокрема, на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії рф, два ворожі склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс "Фагот".