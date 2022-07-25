Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 39 700 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 39 700 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 25.07 орієнтовно такі:
особового складу ‒ приблизно 39 700 (+180) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1730 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,
артилерійських систем – 876 (+7) од,
РСЗВ – 257 (+2) од,
засоби ППО ‒ 116 (+3) од,
літаків – 222 (+1) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),
крилаті ракети ‒ 174 (+4),
кораблі/катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2832 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 73 (+0).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Краматорському напрямку.
Нагадаємо
ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка.