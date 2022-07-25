Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 39 700 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 25.07 орієнтовно такі:

особового складу ‒ приблизно 39 700 (+180) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1730 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,

артилерійських систем – 876 (+7) од,

РСЗВ – 257 (+2) од,

засоби ППО ‒ 116 (+3) од,

літаків – 222 (+1) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),

крилаті ракети ‒ 174 (+4),

кораблі/катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2832 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 73 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Краматорському напрямку.

Нагадаємо

ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка.