Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 39 700 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 39 700 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 25.07 ориентировочно такие:
личного состава ‒ около 39 700 (+180) человек ликвидировано,
танков ‒ 1730 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3950 (+8) ед ,
артиллерийских систем – 876 (+7) ед,
РСЗО ‒ 257 (+2) ед,
средства ПВО ‒ 116 (+3) ед,
самолетов – 222 (+1) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 719 (+5),
крылатые ракеты ‒ 174 (+4),
корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2832 (+9) ед,
специальная техника ‒ 73 (+0) ).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском направлении.
Напомним
ВСУ отбили штурм оккупантов в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка.