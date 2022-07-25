Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 39 700 оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 25.07 ориентировочно такие:

личного состава ‒ около 39 700 (+180) человек ликвидировано,

танков ‒ 1730 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3950 (+8) ед ,

артиллерийских систем – 876 (+7) ед,

РСЗО ‒ 257 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 116 (+3) ед,

самолетов – 222 (+1) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 719 (+5),

крылатые ракеты ‒ 174 (+4),

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2832 (+9) ед,

специальная техника ‒ 73 (+0) ).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском направлении.

Напомним

ВСУ отбили штурм оккупантов в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка.