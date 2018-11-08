Ликвидировано межрегиональную группировку, которая переправляла нелегалов из РФ в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители ликвидировали межрегиональную группировку, которая из Российской Федерации переправляла нелегалов из стран Азии через Украину в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
“В среду, 7 ноября, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками ГУ БКОП СБУ и СУ ГУ ЧП в области обезврежена преступная группировка в составе 3 человек, которая занималась незаконной переправкой нелегальных мигрантов через государственную границу Украины”, — говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, задержанные лица, будучи гражданами Украины и выходцами Исламской Республики Пакистан, подыскивали незаконных мигрантов, которых за денежное вознаграждение в сумме 3,5 тысяч долларов, незаконно переправляли через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.
Досудебным расследованием установлено, что нелегалов, прибывших на территорию Российской Федерации под эгидой Евро 2018, в дальнейшем переместили вне таможенных пунктов в Луганской области в Украину и удерживали в помещениях не пригодных для проживания на территории города Киева.
Для переправки нелегалов через украинскую границу злоумышленникам способствовали жители приграничных районов западных областей Украины.
“Участников преступной группировки задержан на территории Закарпатской, Черновицкой областей и города Киева. Прокуратурой области задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)”, — сообщат в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Нагалаемо, в Васильковском районе Киевской области полиция задержала 28 нелегалов из Вьетнама.