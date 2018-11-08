Ліквідовано міжрегіональне угруповання, яке переправляло нелегалів із РФ до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці ліквідували міжрегіональне угруповання, яке переправляло із Російської Федерації нелегалів із країн Азії через Україну до Євросоюзу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“У середу, 7 листопада, прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками ГУ БКОЗ СБУ та СУ ГУ НП в області знешкоджено злочинне угрупування у складі 3 осіб, яке займалось незаконним переправленням нелегальних мігрантів через державний кордон України”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прокуратурі, затримані особи, будучи громадянами України та вихідцями Ісламської Республіки Пакистан, підшукували незаконних мігрантів, яких за грошову винагороду в сумі 3,5 тисяч доларів, незаконно переправляли через державний кордон України до країн Європейського Союзу.
Досудовим розслідуванням установлено, що нелегалів, які прибули на територію Російської Федерації під егідою Євро 2018, у подальшому перемістили поза митними пунктами у Луганській області до України та утримували у приміщеннях не придатних для проживання на території міста Києва.
Для переправлення нелегалів через українськиї кордон зловмисникам сприяли мешканці прикордонних районів західних областей України.
“Учасників злочинного угрупування затримано на території Закарпатської, Чернівецької областей та міста Києва. Прокуратурою області затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)”, — повідомли у прокуратурі.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Нагалаємо, у Васильківському районі Київської області поліція затримала 28 нелегалів із В’єтнаму.