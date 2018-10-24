На Київщині затримали кілька десятків голодних нелегалів із В'єтнаму

"Сьогодні серед ночі на спецлінію "102" поліції Київщини почали телефонувати жителі смт Глеваха і повідомляти, що селищем ходять іноземці та просять їсти", - сказали у поліції.



Наразі встановлено, що місцевий житель налагодив канал переправлення нелегалів з Росії до країн Європи. При цьому іноземців він тривалий час тримав замкненими у підвалі без їжі.



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Як зазначили у поліції, іноземцям набридло сидіти під замком, вони вирвалися, побили чоловіка, який їх тримав "під вартою" і пішли селом.



"Наразі затримано 28 іноземців. Їх нагодували. Надалі їх буде передано працівникам Державної міграційної служби для розміщення у відповідних закладах для нелегальних мігрантів", - зауважили у поліції.



Водночас правоохоронці не виключають, що мігрантів було більше і що вони пішли по іншим селищам, тому звертаються до мешканців з проханням повідомляти поліцію про незнайомців азіатської зовнішності.



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Чоловіка, який хотів переправити нелегалів затримано. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові заходи із встановлення інших причетних до злочину.



Нагадаємо, у ФРН затримано українця, який перевозив нелегальних мігрантів у рефрижераторі.