ЗМІ: українця затримали у ФРН за перевезення мігрантів у рефрижераторі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. П'ятьох іракців врятували у федеральній землі Саар у Німеччині з рефрижератора, яким кермував українець. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Як повідомив речник федеральної поліції, якого цитують ЗМІ, невідомі чоловіки подзвонили з мобільного телефону французьким правоохоронцям і повідомили, що замерзають у вантажівці. Визначивши місце розташування телефону, правоохоронці з'ясували, що транспортний засіб перебуває на території Німеччини.
Авторефрижератор з польськими номерами зупинили на заправці, людей, що в ньому перебували, - звільнили. Первинне медичне обстеження показало у них легке переохолодження. Авторефрижератор, що перевозив молочні продукти, виїхав з італійського Мілана ввечері 21 жовтня. Як довго в ньому могли перебувати громадяни Іраку, поки невідомо, повідомили в поліції.
"За кермом авторефрижератора був 37-річний українець. Його затримали за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Середземному морі було затримано українську яхту з близько 60 нелегалами.