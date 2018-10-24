СМИ: украинца задержали в ФРГ за перевозку мигрантов в рефрижераторе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Пять иракцев спасли в федеральной земле Саар в Германии с рефрижератора, за рулем которого был украинец. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Как сообщил представитель федеральной полиции, которого цитируют СМИ, неизвестные мужчины позвонили с мобильного телефона французским правоохранителям и сообщили, что замерзают в грузовике. Определив местоположение телефона, правоохранители выяснили, что транспортное средство находится на территории Германии.
Авторефрижератор с польскими номерами остановили на заправке, людей, в нем находившихся, - освободили. Первичное медицинское обследование показало у них легкое переохлаждение. Авторефрижератор, перевозивший молочные продукты, уехал из итальянского Милана вечером 21 октября. Как долго в нем могли находиться граждане Ирака, пока неизвестно, сообщили в полиции.
"За рулем авторефрижератора был 37-летний украинец. Его задержали по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов", - говорится в сообщении.
Напомним, в Средиземном море была задержана украинская яхта с около 60 нелегалами.