В Киевской области задержали несколько десятков голодных нелегалов из Вьетнама

"Сегодня ночью на спецлинию "102" полиции Киевской области начали звонить жители пгт Глеваха и сообщать, что поселком ходят иностранцы и просят есть", - сказали в полиции.



Установлено, что местный житель наладил канал переправки нелегалов из России в страны Европы. При этом иностранцев он долгое время держал запертыми в подвале без еды.



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Как отметили в полиции, иностранцам надоело сидеть взаперти, они вырвались, избили мужчину, который их держал "под стражей" и пошли деревней.



"Сейчас задержаны 28 иностранцев. Их накормили. В дальнейшем они будут переданы работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих учреждениях для нелегальных мигрантов", - отметили в полиции.



В то же время правоохранители не исключают, что мигрантов было больше и они пошли по другим поселкам, поэтому обращаются к жителям с просьбой сообщать полиции о незнакомцах с азиатской внешностью.



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Мужчину, который хотел переправить нелегалов задержано. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия по установлению других причастных к преступлению.



Напомним, в ФРГ задержан украинец, перевозивший нелегальных мигрантов в рефрижераторе.