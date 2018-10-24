В Киевской области задержали несколько десятков голодных нелегалов из Вьетнама

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 41146 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112807 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120844 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159994 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150026 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139176 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129685 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176116 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118211 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141740 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 36923 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 45689 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 29250 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 32412 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 25433 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 140592 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 176117 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 184594 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195286 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 252591 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 159995 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105751 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110119 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112151 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111495 просмотра
Актуальное
В Киевской области задержали несколько десятков голодных нелегалов из Вьетнама

В Киевской области задержали несколько десятков голодных нелегалов из Вьетнама

Киев  •  УНН

 • 13099 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Васильковском районе Киевской области полиция задержала 28 нелегалов из Вьетнама. Об этом сообщает в Отделе коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Сегодня ночью на спецлинию "102" полиции Киевской области начали звонить жители пгт Глеваха и сообщать, что поселком ходят иностранцы и просят есть", - сказали в полиции.

Установлено, что местный житель наладил канал переправки нелегалов из России в страны Европы. При этом иностранцев он долгое время держал запертыми в подвале без еды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники задержали 9 нелегальных мигрантов на западной границе

Как отметили в полиции, иностранцам надоело сидеть взаперти, они вырвались, избили мужчину, который их держал "под стражей" и пошли деревней.

"Сейчас задержаны 28 иностранцев. Их накормили. В дальнейшем они будут переданы работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих учреждениях для нелегальных мигрантов", - отметили в полиции.

В то же время правоохранители не исключают, что мигрантов было больше и они пошли по другим поселкам, поэтому обращаются к жителям с просьбой сообщать полиции о незнакомцах с азиатской внешностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше рассказали, сколько зарабатывают украинские мигранты

Мужчину, который хотел переправить нелегалов задержано. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия по установлению других причастных к преступлению.

Напомним, в ФРГ задержан украинец, перевозивший нелегальных мигрантов в рефрижераторе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы