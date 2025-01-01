Ликвидирован пожар на харьковском кладбище: что произошло в хозяйственной постройке

В Харькове спасатели ликвидировали пожар на территории кладбища, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В Холодногорском районе Харькова на территории кладбища в хозяйственной постройке произошел пожар. К сожалению, погибли двое мужчин.

Возгорание ликвидировали спасатели ГСЧС, которые прибыли на место происшествия. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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