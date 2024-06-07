В Харькове ночью произошел масштабный пожар в корпусе университета

В учебном корпусе автомобильно-дорожного университета в Харькове ночью возник масштабный пожар, сейчас его потушили, обошлось без пострадавших, сообщили в пятницу в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, пожар возник на первом этаже пятиэтажного учебного корпуса автомобильно-дорожного университета в Харькове в 01:15.

В 06:00 пожар ликвидирован на площади 400 кв. м.

Пострадавших нет.

Привлекалось 65 человек и 12 единиц техники ГСЧС.

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