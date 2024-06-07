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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
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В Харькове ночью произошел масштабный пожар в корпусе университета

На первом этаже пятиэтажного учебного корпуса Харьковского автомобильно-дорожного университета возник пожар на площади 400 квадратных метров, который был ликвидирован без каких-либо пострадавших.

Криминал и ЧП •   •  137 просмотра
В Харькове ночью произошел масштабный пожар в корпусе университета

Атака рф на Киевщине: спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте

российская атака вызвала пожар на промышленном объекте в Киевской области, спасатели работают над ликвидацией пожара, а правоохранительные органы документируют последствия обстрела. Информации о пострадавших не поступало.

Война •   •  4854 просмотра
Атака рф на Киевщине: спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте

НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс" - СМИ

НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс", пишут СМИ.

Криминал и ЧП •   •  4087 просмотра
НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс" - СМИ

Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал

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Экономика •   •  4301 просмотра
Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

российские спецслужбы использовали в свою пользу недовольство польских фермеров.

Экономика •   •  17924 просмотра
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Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха

Харьковскую область ночью атаковали вражеские беспилотники, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности амбулатории, почты и СТО, а также российские войска снова обстреляли базу отдыха в области.

Война •   •  5410 просмотра
На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха

На Днепропетровщине ночью уничтожили 3 "шахеды", из-за обстрела рф Никополя есть раненые

В Днепропетровской области ночью были сбиты 3 беспилотника "шахед", в то время как российский обстрел Никополя ранил двух женщин и нанес ущерб жилым кварталам.

Война •   •  6363 просмотра
На Днепропетровщине ночью уничтожили 3 "шахеды", из-за обстрела рф Никополя есть раненые

Правительство пересмотрит расчет лимитов на электроэнергию - эксперт

Правительство, как ожидается, пересмотрит формулу расчета лимитов на электроэнергию, принимая во внимание соотношение между объектами критической инфраструктуры и бытовыми потребителями в каждом регионе, с целью установления более справедливых графиков ограничения электроэнергии в регионах, в ближайшие недели.

Экономика •   •  6092 просмотра
Правительство пересмотрит расчет лимитов на электроэнергию - эксперт

россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили четырех

6 июня российские оккупанты убили одного жителя Часового Яра Донецкой области и ранили еще четырех человек.

Война •   •  6945 просмотра
россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили четырех

Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, чтобы "рассказать правду" о войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа на фоне напряженных отношений с президентом Джо Байденом.

Новости Мира •   •  6021 просмотра
Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе