Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

На Ровенщине в психоневрологическом интернате вспыхнул пожар. Спасатели спасли 9 человек и эвакуировали 39. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В селе Орловка 03 июня возник пожар в психоневрологическом интернате на улице Мира в Ровенской области.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, немедленно начали эвакуацию людей из задымленного помещения.

Во время тушения удалось спасти 9 человек, а 39 человек было выведено на свежий воздух.

Кроме того, в результате пожара был уничтожен матрас, предметы домашнего обихода, а также повреждены помещения второго этажа интерната.

Для тушения пожара было получено 30 спасателей и 5 единиц спецтехники ГСЧС. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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