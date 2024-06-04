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Пожежа в психоневрологічному інтернаті Рівненщини: вдалося врятувати 9 осіб та евакуювали 39

Пожежа в психоневрологічному інтернаті Рівненщини: вдалося врятувати 9 осіб та евакуювали 39

Київ • УНН

 • 24417 перегляди

У селі Орлівка Рівненської області сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті, де 9 осіб було врятовано та 39 евакуйовано пожежниками.

На Рівненщині у психоневрологічному інтернаті спалахнула пожежа. Рятувальники врятували 9 осіб та евакуювали 39.  Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

У селі Орлівка 03 червня виникла пожежа в психоневрологічному інтернаті на вулиці Миру у Рівненській області.

Вогнеборці, що прибули на місце події, негайно розпочали евакуацію людей з задимленого приміщення.

Під час гасіння вдалося врятувати 9 осіб, а 39 осіб було виведено на свіже повітря.

Крім того, внаслідок пожежі було знищено матрац, предмети домашнього вжитку, а також пошкоджено приміщення другого поверху інтернату.

Для гасіння пожежі було залучено 30 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки ДСНС. Причина загоряння та збитки встановлюються.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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