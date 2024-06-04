Пожежа в психоневрологічному інтернаті Рівненщини: вдалося врятувати 9 осіб та евакуювали 39
Київ • УНН
У селі Орлівка Рівненської області сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті, де 9 осіб було врятовано та 39 евакуйовано пожежниками.
На Рівненщині у психоневрологічному інтернаті спалахнула пожежа. Рятувальники врятували 9 осіб та евакуювали 39. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У селі Орлівка 03 червня виникла пожежа в психоневрологічному інтернаті на вулиці Миру у Рівненській області.
Вогнеборці, що прибули на місце події, негайно розпочали евакуацію людей з задимленого приміщення.
Під час гасіння вдалося врятувати 9 осіб, а 39 осіб було виведено на свіже повітря.
Крім того, внаслідок пожежі було знищено матрац, предмети домашнього вжитку, а також пошкоджено приміщення другого поверху інтернату.
Для гасіння пожежі було залучено 30 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки ДСНС. Причина загоряння та збитки встановлюються.
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