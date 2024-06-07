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У Харкові вночі сталася масштабна пожежа у корпусі університету

У Харкові вночі сталася масштабна пожежа у корпусі університету

Київ • УНН

 • 19376 перегляди

На першому поверсі п'ятиповерхового навчального корпусу Харківського автомобільно-дорожнього університету виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів, яка була ліквідована без будь-яких постраждалих.

У навчальному корпусі автомобільно-дорожнього університету у Харкові вночі виникла масштабна пожежа, наразі її загасили, обійшлося без постраждалих, повідомили у п'ятницю у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, пожежа виникла на першому поверсі п’ятиповерхового навчального корпусу автомобільно-дорожнього університету у Харкові о 01:15.

О 06:00 пожежу ліквідовано на площі 400 кв. м.

Постраждалих немає.

Залучалося 65 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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