Ліквідовано пожежу на харківському цвинтарі: що сталося в господарчій будівлі
Київ • УНН
На території цвинтаря у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа в господарчій будівлі. Внаслідок загоряння, спричиненого порушенням правил експлуатації печі, загинули двоє чоловіків.
У Харкові рятувальники ліквідували пожежу на території цвинтаря, внаслідок якої загинули люди. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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У Холодногірському районі Харкова на території цвинтаря в господарчій будівлі сталася пожежа. На жаль, загинули двоє чоловіків.
Загоряння ліквідували рятувальники ДСНС, які прибули на місце події. За попередніми даними, причиною трагедії стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі.
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