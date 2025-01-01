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Ліквідовано пожежу на харківському цвинтарі: що сталося в господарчій будівлі

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 • 30762 перегляди

На території цвинтаря у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа в господарчій будівлі. Внаслідок загоряння, спричиненого порушенням правил експлуатації печі, загинули двоє чоловіків.

У Харкові рятувальники ліквідували пожежу на території цвинтаря, внаслідок якої загинули люди. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

У Холодногірському районі Харкова на території цвинтаря в господарчій будівлі сталася пожежа. На жаль, загинули двоє чоловіків. 

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Загоряння ліквідували рятувальники ДСНС, які прибули на місце події. За попередніми даними, причиною трагедії стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. 

У Харкові вночі сталася масштабна пожежа у корпусі університету07.06.24, 09:39 • 19376 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП
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