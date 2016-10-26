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15 марта, 19:03 • 116153 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169648 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139820 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132135 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113791 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106020 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101852 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136376 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Лекарство от рака закупаются исходя из возможностей бюджета - КГГА

Лекарство от рака закупаются исходя из возможностей бюджета - КГГА

Киев • УНН

 • 10633 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На сегодня лекарственных средств от туберкулеза для киевлян хватает, в то время как препараты для лечения онкологии закупаются по мере возможности бюджета. Об этом УНН сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"С лекарствами от туберкулеза у нас нет проблем, а по онкологии по мере возможности бюджета мы их закупаем. В том числе и дорогостоящие лекарства, которые до сих пор не закупались ", - сказал Н.Поворозник.

Напомним, как сообщал УНН, по словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в 2016 году на лечение онкобольных Киев выделил 40 млн грн .

Как сообщал УНН, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика.

Напомним, как сообщал УНН, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний.

Так, О.Спиженко отметил, что в Украине нужно создать такую ​​систему, которая бы заботилась не только о лечении, но и о профилактике заболеваний, на примере зарубежного опыта.

Украинские Национальные Новости

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