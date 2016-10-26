Лекарство от рака закупаются исходя из возможностей бюджета - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На сегодня лекарственных средств от туберкулеза для киевлян хватает, в то время как препараты для лечения онкологии закупаются по мере возможности бюджета. Об этом УНН сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"С лекарствами от туберкулеза у нас нет проблем, а по онкологии по мере возможности бюджета мы их закупаем. В том числе и дорогостоящие лекарства, которые до сих пор не закупались ", - сказал Н.Поворозник.
Напомним, как сообщал УНН, по словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в 2016 году на лечение онкобольных Киев выделил 40 млн грн .
Как сообщал УНН, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика.
Напомним, как сообщал УНН, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний.
Так, О.Спиженко отметил, что в Украине нужно создать такую систему, которая бы заботилась не только о лечении, но и о профилактике заболеваний, на примере зарубежного опыта.