Лекарство от рака закупаются исходя из возможностей бюджета - КГГА

"С лекарствами от туберкулеза у нас нет проблем, а по онкологии по мере возможности бюджета мы их закупаем. В том числе и дорогостоящие лекарства, которые до сих пор не закупались ", - сказал Н.Поворозник.

Напомним, как сообщал УНН, по словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в 2016 году на лечение онкобольных Киев выделил 40 млн грн .

Как сообщал УНН, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика.

Напомним, как сообщал УНН, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний.

Так, О.Спиженко отметил, что в Украине нужно создать такую ​​систему, которая бы заботилась не только о лечении, но и о профилактике заболеваний, на примере зарубежного опыта.