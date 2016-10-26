Ліки від раку закуповуються виходячи з можливостей бюджету — КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На сьогодні лікарських засобів від туберкульозу для киян вистачає, у той час як препарати для лікування онкології закуповуються по мірі можливості бюджету. Про це УНН повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
“З ліками від туберкульозу в нас немає проблем, а по онкології по мірі можливості бюджету ми їх закуповуємо. В тому числі і дороговартісні ліки, які до цього часу не закуповувалися”, — сказав М.Поворозник.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, у 2016 році на лікування онкохворих Київ виділив 40 млн грн.
Як повідомляв УНН, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основними напрямками у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань.
Так, О.Спіженко відзначив, що в Україні потрібно створити таку систему, яка б піклувалася не лише про лікування, а й про профілактику захворювань, на прикладі іноземного досвіду.